Camiden ayakkabı hırsızlığı kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

Van merkez İpekyolu ilçesinde camiden ayakkabı çalan şahıs güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Hırsızlık olayı, İpekyolu ilçesindeki Hazreti Ömer Camii'nde öğle namazı sonrası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35-40 yaşlarındaki şüpheli, camiye gelerek ayakkabıların olduğu bölümde ayakkabılarını çıkarıp, biriyle telefonda konuşuyor gibi yaparak çevrede tur attı. Ayakkabıların olduğu bölümde bir iki tur atan şahıs daha sonra ayağına uyan bir ayakkabıyı giyip camiden ayrıldı. Namazını kılıp camiden çıkmaya çalışan Musa Armutçu isimli vatandaş, ayakkabılarını bulamayınca caminin yetkililerine haber verdi. Caminin güvenlik kamerasını inceleyen yetkililer, ayakkabıları çalan kişiyi teşhis etti. Armutçu, şahıs hakkında şikayetçi olacağını söyledi.



Ayakkabıları çaldığı iddia edin şahsın, 8 ay önce başka bir camiden ayakkabı çaldığı öğrenildi. - VAN