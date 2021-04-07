Camiye gelen hırsız müezzinin ayakkabısını çaldı...Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika

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Camiye gelen hırsız müezzinin ayakkabısını çaldı...Hırsızlık anı kamerada

SAMSUN - Samsun'da bir kişi camiye gelerek önce ayakkabıları gözlemledi. Daha sonra müezzininin ayakkabısını alarak camiden ayrıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Site Camisi'nde meydana geldi. Akşam namazı sonrası Müezzin Bünyamin Güdül camiden çıkmak için hazırlık yaparken ayakkabılarının yerinde olmadığını fark etti. Daha sonra güvenlik kameralarını inceleyen Müezzin Güdül, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ayakkabılarının alındığı fark etti.

Güvenlik kameraları incelendiğinde hırsızın önce ayakkabı beğenmek için gözlem yaptığı, daha sonra ise müezzinin ayakkabılarını alarak kayıplara karıştığı görülüyor. Güvenlik kameralarını izleyen müezzin ise, "Ayakkabılarımı parlatmıştım, keşke parlatmasaydım" dedi.

Polis, hırsızlık zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.