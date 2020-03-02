Camiden ayakkabı, otomobilden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - BURSA - Son Dakika

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir camiden ayakkabıların, önündeki otomobilden de cep telefonunun çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Canlılar Camisi'ndeki Kur'an kursuna bu sabah çocuğunu getiren İbrahim Kahraman, aracını çalışır vaziyette bırakıp içeri girdi.

Bir süre sonra çıkıp otomobiline binen Kahraman, cep telefonunu bıraktığı yerde bulamayınca durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelerek güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, aracın yanına gelen iki kişiden birinin cep telefonunu çaldığını belirledi.

Çaldığı ayakkabıların yerine kendisininkini bırakmış

Aynı camide dün akşam ise Mehmet Vardar'a (65) ait bir çift ayakkabı çalındı.

Vardar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yatsı namazına geldiği sırada ayakkabılarını caminin içindeki rafa koyduğunu belirterek, "Namazdan çıktığımda ayakkabılarım yerinde yoktu. Sabah kamera kayıtlarına baktığımızda çalındığını gördük. Hırsız kendi eski ayakkabılarını çıkarıp benimkileri giyip gitmiş." dedi.

Güvenlik kameralarının görüntülerine yansıyan iki olayla ilgili 3 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.