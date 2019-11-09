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Son Dakika 3. Sayfa Camiden bilgisayar çaldılar

Camiden bilgisayar çaldılar

6 saat önce

Ümraniye'de camiye giren 3 şahıs, camiden bin 160 lira ile dizüstü bilgisayar çaldı.

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Ümraniye'de camiye giren 3 şahıs, camiden bin 160 lira ile dizüstü bilgisayar çaldı. Yakalanan iki şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakılırken hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesinde bir camiye giren 3 şahıs, içeriden bir süre vakit geçirdikten sonra camiye ait bin 160 lira para ile bir adet dizüstü bilgisayarı çaldılar. Ardından çaldıklarıyla beraber camiden hızla uzaklaştılar. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, adlarının M.B. ve C.A. olduğu tespit edilen çocuk yaştaki şahısları Ümraniye'de yakalayarak muhafaza altına aldı. Şahıslar daha sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


3 şahsın camiden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şahıslar camiye giriyorlar, buradan para ve bilgisayar çaldıktan sonra kaçıyorlar. - İSTANBUL

Ümraniye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:37 Kaynak: İHA
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