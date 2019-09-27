Son Dakika Haberleri: Camiden bilgisayar hırsızlığı iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Camiden bilgisayar hırsızlığı iddiası

43 dakika önce

Bartın'da camiden dizüstü bilgisayar çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Bartın'da camiden dizüstü bilgisayar çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gölbucağı Mahallesi'ndeki Evliya Çelebi Camisi'nin imamı, camideki kilitli odada bulunan dizüstü bilgisayarının yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Caminin güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bilgisayarın odaya giren şüpheli tarafından çalındığını belirledi.

N.G. olduğu tespit edilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

N.G'nin, bilgisayarı fişinden çıkararak camiden ayrılması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Camiden bilgisayar hırsızlığı iddiası

Çelebi, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oturduğunuz binanın riskli olup olmadığını anlamanın yolları!
Polise saldırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı Fatih Altaylı, GSM şirketlerini yerin dibine soktu: Rezil oldunuz Deprem nedeniyle İstanbul'da beyanname sürelerine uzatma

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 10:08:24. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Camiden bilgisayar hırsızlığı iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]