Son Dakika Haberleri: Camiden cep telefonu çalmıştı, yakalandı
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Camiden cep telefonu çalmıştı, yakalandı

6 saat önce

Diyarbakır'da camiden cep telefonu ile caminin bulunduğu mahalleden bisiklet çalan hırsız, yakalandı.

Camiden cep telefonu çalmıştı, yakalandı, System.String[]

Diyarbakır'da camiden cep telefonu ile caminin bulunduğu mahalleden bisiklet çalan hırsız, yakalandı.


Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan bir camiden cep telefonu ile yine aynı mahallede bisiklet çalan İ.S., yakalandı. Gözaltına alınıp emniyete götürülen İ.S., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:19 Kaynak: İHA
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