Camiden Çıkan İngiliz İşçi Partisi Liderine Saldırı

İNGİLİZ ana muhalefeti İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, ülkedeki Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı örgütü Britanya Müslüman Konseyi'nin (MBC) ülke çapında düzenlediği "Camimi Ziyaret Et" etkinliği kapsamında seçim bölgesindeki Finsbury Park Camisi'ni ziyaret etti.

İNGİLİZ ana muhalefeti İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, ülkedeki Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı örgütü Britanya Müslüman Konseyi'nin (MBC) ülke çapında düzenlediği "Camimi Ziyaret Et" etkinliği kapsamında seçim bölgesindeki Finsbury Park Camisi'ni ziyaret etti.



Ziyaret sırasında bir kişi, Corbyn'e yumurtalı saldırıda bulundu.



SERT BREXIT YANLISI



Corbyn'e yumurta fırlatan 41 yaşındaki erkek gözaltına alınırken yerel basında çıkan haberlerde saldırganın sert Brexit yanlısı bir eylemci olduğu ileri sürüldü. 23 Haziran 2016'da yapılan Brexit referandumundan bir hafta önce İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox, seçim bölgesinde aşırı sağcı bir kişinin saldırısında hayatını kaybetmişti.

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