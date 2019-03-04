Son Dakika Haberleri: Camiden Çıkan İngiliz İşçi Partisi Liderine Saldırı

Camiden Çıkan İngiliz İşçi Partisi Liderine Saldırı

1 saat önce

İNGİLİZ ana muhalefeti İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, ülkedeki Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı örgütü Britanya Müslüman Konseyi'nin (MBC) ülke çapında düzenlediği "Camimi Ziyaret Et" etkinliği kapsamında seçim bölgesindeki Finsbury Park Camisi'ni ziyaret etti.

Camiden Çıkan İngiliz İşçi Partisi Liderine Saldırı, System.String[]
İNGİLİZ ana muhalefeti İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, ülkedeki Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı örgütü Britanya Müslüman Konseyi'nin (MBC) ülke çapında düzenlediği "Camimi Ziyaret Et" etkinliği kapsamında seçim bölgesindeki Finsbury Park Camisi'ni ziyaret etti. 

Ziyaret sırasında bir kişi, Corbyn'e yumurtalı saldırıda bulundu.

SERT BREXIT YANLISI

Corbyn'e yumurta fırlatan 41 yaşındaki erkek gözaltına alınırken yerel basında çıkan haberlerde saldırganın sert Brexit yanlısı bir eylemci olduğu ileri sürüldü. 23 Haziran 2016'da yapılan Brexit referandumundan bir hafta önce İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox, seçim bölgesinde aşırı sağcı bir kişinin saldırısında hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:00 

İşçi Partisi, İşçi, Güncel
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