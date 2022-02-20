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Camiden çıkıp bankta dinlenen yaşlı adama silahlı saldırı - Son Dakika

Camiden çıkıp bankta dinlenen yaşlı adama silahlı saldırı

20.02.2022 23:07
Camiden çıkıp bankta dinlenen yaşlı adama silahlı saldırı

Afyonkarahisar'da namaz kıldıktan sonra camiden çıkıp bankta dinlenen 76 yaşındaki adam uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da namaz kıldıktan sonra camiden çıkıp bankta dinlenen 76 yaşındaki adam uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Çay ilçesi Orhaniye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Ayvalı (76) ikindi namazını kıldıktan sonra camiden çıkarak banka oturup dinlenmek istedi. Bankta arkadaşları ile bir süre sohbet eden Ayvalı'nın yanına gelen Ali A. (61) iddiaya göre önce küfür etti, ardından yanında getirdiği av tüfeği ile ateş açtı. Açılan ateşte göğsünden vurulan Ayvalı kanlar içinde kalıp yere yığıldı. Ayvalı'yı vuran Ali A., daha sonra olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi ile Ayvalı olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Ali A. ise bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından Orhaniye köyünde yakalanırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

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Camiden çıkıp bankta dinlenen yaşlı adama silahlı saldırı Camiden çıkıp bankta dinlenen yaşlı adama silahlı saldırı

Karahisar, Saldırı, Namaz, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Camiden çıkıp bankta dinlenen yaşlı adama silahlı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Camiden çıkıp bankta dinlenen yaşlı adama silahlı saldırı - Son Dakika
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