Son Dakika Haberleri: Camiden Dönen Yaşlı Adam, Kamyonetin Çarpması Sonucu Öldü

Camiden Dönen Yaşlı Adam, Kamyonetin Çarpması Sonucu Öldü

44 dakika önce

Karaman'da camiden dönen yaşlı adam kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Camiden Dönen Yaşlı Adam, Kamyonetin Çarpması Sonucu Öldü, System.String[]
Karaman'da camiden dönen yaşlı adam kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi Mut Caddesi Sönmez Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 70 FZ 527 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil İbrahim Badem'e (69) çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Badem, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halil İbrahim Badem'in sabah namazı için gittiği camiden evine döndüğü öğrenildi. Kamyonet sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:52 Kaynak: İHA

Mut, Karaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriyeliler ve Afganistanlılar Birbirine Girdi, 6 Kişi Yaralandı Hikmet Karaman ile Ersun Yanal Maç Öncesinde Tokalaşmadı!

FETÖ'den Aranan Komiser Yardımcısı Suriyelilerin Yaşadığı Bölgede Yakalandı Bitkisel Hayattaki Kadının Tecavüze Uğradığı Hastane İçin Kapatma Kararı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 13:36:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Camiden Dönen Yaşlı Adam, Kamyonetin Çarpması Sonucu Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]