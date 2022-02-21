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Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vuruldu - Son Dakika

Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vuruldu

21.02.2022 16:00
Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vuruldu

Uşak'ta camiden çıkıp yürüyerek evine gitmekte olan şahıs, husumetlisi tarafından silahla başından vuruldu.

Uşak'ta camiden çıkıp yürüyerek evine gitmekte olan şahıs, husumetlisi tarafından silahla başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay Uşak Merkez'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne bağlı 4. Seher Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre H. Ç. (76), camiden çıkıp evine yürüdüğü sırada, önceden de husumetli oldukları öğrenilen yan komşusu K. İ. (79) tarafından silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre; evinin bahçesinde sandalye de oturduğu sırada H. Ç.'yi gören K. İ., belinde bulunan tabanca ile 2 el ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarları sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan H. Ç., sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olay yerinde bulunan K. İ. ise Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK

Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vuruldu
Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vuruldu
Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vuruldu

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Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vuruldu - Son Dakika


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