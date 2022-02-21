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Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vurulan kişi hayatını kaybetti

21.02.2022 22:53
Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vurulan kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta camiden çıkıp yürüyerek evine gitmekte olan şahıs, husumetlisi tarafından silahla başından vuruldu.

Uşak'ta camiden çıkıp yürüyerek evine gitmekte olan şahıs, husumetlisi tarafından silahla başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay Uşak Merkez'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne bağlı 4. Seher Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre H. Ç. (76), camiden çıkıp evine yürüdüğü sırada, önceden de husumetli oldukları öğrenilen yan komşusu K. İ. (79) tarafından silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre; evinin bahçesinde sandalye de oturduğu sırada H. Ç.'yi gören K. İ., belinde bulunan tabanca ile 2 el ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarları sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan H. Ç., sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olay yerinde bulunan K. İ. ise Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

(Köksal Kılınç/İHA)

Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vurulan kişi hayatını kaybetti

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Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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