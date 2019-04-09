Son Dakika Haberleri: Camiden Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Camiden Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir caminin abdesthanesindeki muslukların çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Camiden Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir caminin abdesthanesindeki muslukların çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi'ndeki Yeşil Camii görevlileri, abdesthane ile sebildeki 3 musluğun yerinde olmadığını görerek durumu polise bildirdi.

Caminin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, zanlının kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişinin cami avlusunda çevreyi gözledikten sonra muslukları elindeki bir aletle söktüğü görülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:55 Kaynak: AA
Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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