Camiden Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir caminin abdesthanesindeki muslukların çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:55 Kaynak: AA
'nın Siverek
ilçesinde bir caminin abdesthanesindeki muslukların çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi'ndeki Yeşil Camii görevlileri, abdesthane ile sebildeki 3 musluğun yerinde olmadığını görerek durumu polise bildirdi.
Caminin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, zanlının kimliğini tespit etmeye çalışıyor.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişinin cami avlusunda çevreyi gözledikten sonra muslukları elindeki bir aletle söktüğü görülüyor.
İzmir İçin Sarı Alarm! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı
Hayat Hikayesiyle Yürek Dağlayan Minik Furkan, Hayırseverlerden Yardım Bekliyor
Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü