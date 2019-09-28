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Camiden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

43 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir camideki ses sisteminin çalınma anı güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir camideki ses sisteminin çalınma anı güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.

Hatip Mahallesi'nde bulunan Tahtalı Cami'ye gündüz sırtında çuvalla giren ve namaz kılan cemaate aldırış etmeden farklı noktalarda bulunan ses sistemini çalan şüpheli, ardından camiden ayrıldı.

Namaz vakti camiye gelen imam Muhammet Kocaoğlu, ses sisteminin yerinde olmadığını görünce polise haber verdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İmam Kocaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra camiden ayrıldığını anlatarak, "Öğle namazından bir saat önce hazırlıkları yapmak için yeniden camiye geldim. Bu sırada camimizin ses sistemlerinin yerinde olmadığını fark ettim. Güvenlik kameralarını izleyince hırsızlık olduğunu ve cemaat gibi camiye giren birinin olayı gerçekleştirdiğini anladım." dedi.

Kocaoğlu, benzer olayların yaşanmaması için cami içinde demirden kapaklı dolap yaptırdığını kaydetti.

Öte yandan hırsızlık anı, camideki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Camiden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:15 Kaynak: AA
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