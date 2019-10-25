Camiden hırsızlık güvenlik kamerasında
36 dakika önce
Burdur'da caminin çelik kasasından hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:54 Kaynak: AA
Burdur'da caminin çelik kasasından hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.
İnönü Bulvarı'ndaki Kameriye Camisi'nin çelik kasasından 23 Ekim'de bir miktar para alındığını tespit eden cami imamı durumu polise bildirdi.
Caminin güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin caminin ve kasanın anahtarlarının yerini bildiğini, daha önce de aynı yöntemle camiden hırsızlık yaptığını tespit etti.
Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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