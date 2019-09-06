Son Dakika Haberleri: Camiden hırsızlık kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Camiden hırsızlık kamerada

1 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin camiden dizüstü bilgisayar çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Camiden hırsızlık kamerada, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin camiden dizüstü bilgisayar çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, salı günü, Topraklık Mahallesi Halk Caddesi'ndeki Bilal Habeşi Camii'nde meydana geldi. Elinde poşetle camiye giren kimliği belirsiz kişi, abdest alıp namaz kıldı. Ardından geceyi camide geçiren kişi, sabah müezzinin odasına girdi. Buradaki dizüstü bilgisayarı çalan şüpheli, poşete koyup camiden ayrıldı. Cami görevlileri, bilgisayarın yerinde olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ve kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin camiye girmesi, abdest alması ve poşet içerisindeki bilgisayar ile camiden ayrılması güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

Bilal Habeşi, Pamukkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSMEK'in kapanacağı iddialarına İBB'den yalanlama
Eski manken Tuğçe Kazaz'dan dikkat çeken Canan Kaftancıoğlu paylaşımı Son dakika: Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yorumladı: İstanbul seçimlerinin intikamı Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile ortak kara devriyesi için tarih verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:55:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Camiden hırsızlık kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]