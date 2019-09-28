Son Dakika Haberleri: Camiden hırsızlık kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Camiden hırsızlık kamerada

1 saat önce

Camiden hırsızlık kameradaBARTIN - Bartın'da camiden dizüstü bilgisayar çalan şüpheli tutuklandı.

Camiden hırsızlık kamerada

BARTIN - Bartın'da camiden dizüstü bilgisayar çalan şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Gölbucağı Mahallesi'ndeki Evliya Çelebi Camii'nde meydana geldi. Camide kilitli odada bulunan dizüstü bilgisayarın bulunmadığını gören cami imamı, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından caminin güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube ekipleri, bilgisayarın odaya giren N.G.isimli şüphelinin çaldığını belirledi. Olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Şüpheli yapılan operasyonla ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G. tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Camiden hırsızlık kamerada

Evliya Çelebi, Bartın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Otoyol kapandı, 15 kilometre araç kuyruğu oluştu Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı Tokat'ta bir okulda okul müstahdemi asılı bulundu, okul tatil edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 02:42:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Camiden hırsızlık kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]