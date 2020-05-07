Camiden hırsızlık yapan şüpheli, elindeki dövmeden yakalandı - Son Dakika

SAKARYA'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde, girdikleri 4 camiden dizüstü bilgisayar, semaver ve para çalan 2 şüpheli, birinin elindeki dövmeden tespit edilerek yakalandı.

Adapazarı ve Serdivan'da bulunan 4 camiye, kapılarını zorlayarak ya da camlarını kırarak giren şüpheliler, içeride buldukları dizüstü bilgisayar, elektrikli semaver ve parayı alıp kaçtı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, camilere ait güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Şüphelilerden birinin elindeki dövmeden E.O. olduğu tespit edildi. E.O. ile suç ortağı B.G. yakalandı. E.O. hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş cezası olduğu ortaya çıktı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.