Camiden hırsızlık yapan zanlı polisten kaçamadı - Son Dakika
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Camiden hırsızlık yapan zanlı polisten kaçamadı

11.06.2022 13:37
Camiden hırsızlık yapan zanlı polisten kaçamadı

Tekirdağ'da bir caminin deposundan hırsızlık yapan zanlı, polisin sıkı çalışması sonucu yakalandı.

Tekirdağ'da bir caminin deposundan hırsızlık yapan zanlı, polisin sıkı çalışması sonucu yakalandı.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Yeni Mahalle Camisi'nin deposundan gönye kesme makinası ve spiral makinası çalınması üzerine harekete geçen Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, güvenlik kamera incelmesi ve geniş çaplı çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit ettikleri şüpheli A.M.'yi çalınan malzemelerle birlikte yakaladı.

Çalınan malzemeler yerine teslim edilirken, zanlı A.M. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ'da asayiş Tekirdağ'da asayiş Tekirdağ'da aranması bulunan 4 kişi yakalandı Tekirdağ'da aranması bulunan 4 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Yeni Mahalle, Tekirdağ, Hisarcık, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Camiden hırsızlık yapan zanlı polisten kaçamadı - Son Dakika

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