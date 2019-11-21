Son Dakika Haberleri: Camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
Son Dakika Güncel Camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de camilerden para ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı, System.String[]

Kayseri'de camilerden para ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Halilullah Camisi'nden güvenlik kamerası kayıt cihazı, Fevzi Çakmak Camisi'ndeki imam odasından da 350 lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Y.E.S. olduğu belirlenen zanlı, kent merkezindeki bir ikamette gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Çalınan güvenlik kamerası kayıt cihazının bulunarak cami yetkilisine teslim edildiği öğrenildi.

Hırsızlık Büro Amirliği, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
MSB: 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad'a doğru yola çıktı Volkswagen, ertelediği Manisa fabrikası için kesin kararı yıl sonunda verecek Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:49:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]