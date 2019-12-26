Camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

Çorlu'da bir caminin alüminyum korkuluklarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaca Ahmet Camisi'nin alüminyum korkuluklarının bir kişi tarafından söküldüğünü fark eden mahalle sakinleri polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri korkulukları söken Övünç Y'yi (18) gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek gerekli işlemler için Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli buradaki sorgusunun ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi.

Çıkartıldığı hakimlikçe "hırsızlık" suçundan tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.