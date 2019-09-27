Son Dakika Haberleri: Camiden laptopu çalan hırsız tutuklandı
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Camiden laptopu çalan hırsız tutuklandı

24 dakika önce

BARTIN'da bir camiye giren 16 yaşındaki N.G., imama ait laptopu çaldı.

Camiden laptopu çalan hırsız tutuklandı, System.String[]

BARTIN'da bir camiye giren 16 yaşındaki N.G., imama ait laptopu çaldı. Güvenlik kamerası kayıtları sayesinde kimliği belirlenerek yakalanan N.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen hafta Gölbucağı Mahallesi'ndeki Evliya Çelebi Camii'nde meydana geldi. Caminin içerisinde bulunan imamın kullandığı küçük odaya giren N.G., etrafa baktıktan sonra imamın kullandığı laptopu çaldı. İmam, laptopunun çalındığını görünce polise durumu bildirdi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimliğini belirlediği N.G.'yi yakaladı. Laptop imama teslim edilirken, N.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. N.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evliya Çelebi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:10 Kaynak: DHA
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