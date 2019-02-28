Son Dakika Haberleri: Camiden Musluk Hırsızlığı Kamerada

Camiden Musluk Hırsızlığı Kamerada

34 dakika önce

ADIYAMAN'da, camideki 15 musluk çalındı.

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ADIYAMAN'da, camideki 15 musluk çalındı. Polis, güvenlik kamerasındaki 2 hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğlen saatlerinde  Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Seyda Camisi'nde meydana geldi. Camiye ikindi namazını kılmak için gelenler, abdest almak istedikleri çeşmede muslukların olmadığını görünce durumu görevlilere bildirdi. Görevliler de muslukların çalındığını anlayınca polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, caminin güvenlik kamerasında yaptıkları incelemede, camideki 15 musluğun 2 kişi tarafından çalındığını belirledi. Parmak izi incelemesi yapan polis, güvenlik kamerasından eşkalini belirlediği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:05 Kaynak: DHA

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