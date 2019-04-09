Camiden Musluk Hırsızlığı Kamerada
30 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki camide vatandaşların abdest almak için kullandığı musluklar çalındı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:24 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Siverek
ilçesindeki camide vatandaşların abdest almak için kullandığı musluklar çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Camikebir Mahallesi'ndeki Yeşil Cami'de meydana geldi. Sabah
namazı için camiye gelen vatandaşlar abdest almak istedi fakat muslukların yerinde olmadığını gördü. Vatandaşların haber verdiği cami imamı güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde kimliği belirsiz bir kişinin muslukları sökerek çaldığını fark etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
- Şanlıurfa
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