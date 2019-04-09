Son Dakika Haberleri: Camiden Musluk Hırsızlığı Kamerada

Camiden Musluk Hırsızlığı Kamerada

54 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki camide vatandaşların abdest almak için kullandığı musluklar çalındı.

Camiden Musluk Hırsızlığı Kamerada, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki camide vatandaşların abdest almak için kullandığı musluklar çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Camikebir Mahallesi'ndeki Yeşil Cami'de meydana geldi. Sabah namazı için camiye gelen vatandaşlar abdest almak istedi fakat muslukların yerinde olmadığını gördü. Vatandaşların haber verdiği cami imamı güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde kimliği belirsiz bir kişinin muslukları sökerek çaldığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:33 Kaynak: DHA
Sabah, Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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