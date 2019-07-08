Son Dakika Haberleri: Camiden musluk hırsızlığı kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Camiden musluk hırsızlığı kamerada

1 saat önce

ADIYAMAM'da, 3 şüphelinin camiden musluk çalması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Camiden musluk hırsızlığı kamerada, System.String[]
ADIYAMAM'da, 3 şüphelinin camiden musluk çalması, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Camisi'nde muslukların söküldüğünü görenler durumu görevlilere bildirdi. Cami görevlilerinin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri caminin güvenlik kamerasında yaptıkları incelemede, avludaki 7 musluğun 3 şüpheli tarafından çalındığını belirledi. Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.
 


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:37 Kaynak: DHA
Adıyaman, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elleri ve ayakları bağlanan kardeşler, boş dükkanda 4 gün boyunca dehşeti yaşadı Hamile kadına ve eşine trafikte dehşet yaşatan şahıs, ifade vermek için polis amirliğine geldi ODTÜ'de öğrencilerin "yurt" protestolarına polis ekipleri müdahale etti! Ağaç kesimi başladı Hamile kadına ve eşine, trafikte dehşeti yaşatan magandaya bin 110 lira idari para cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 15:30:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Camiden musluk hırsızlığı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]