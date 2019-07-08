Camiden musluk hırsızlığı kamerada
1 saat önce
ADIYAMAM'da, 3 şüphelinin camiden musluk çalması, güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:37 Kaynak: DHA
ADIYAMAM'da, 3 şüphelinin camiden musluk çalması, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Camisi'nde muslukların söküldüğünü görenler durumu görevlilere bildirdi. Cami görevlilerinin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri caminin güvenlik kamerasında yaptıkları incelemede, avludaki 7 musluğun 3 şüpheli tarafından çalındığını belirledi. Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.
- Adıyaman
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