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Camiden projektör çaldı

7 saat önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, camiden projektör çalan Ö.Y., polisin operasyonu ile yakalandı.

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KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, camiden projektör çalan Ö.Y., polisin operasyonu ile yakalandı.
Pazartesi günü Fevzi Çakmak Mahallesi Erenler Camii'nden projektör çalındı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, projektörü, 'hırsızlık' suçundan sabıkası bulunan Ö.Y.'nin çaldığını tespit etti. Daha önce 4 camiden hırsızlık yapması nedeniyle de hakkında işlem yapılan Ö.Y., Gebze'de yakalandı. Ö.Y.'nin üzerinden kardeşine ait kimlik ve sürücü belgesi çıktı. Adliyeye sevk edilen Ö.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:02 Kaynak: DHA
Darıca, Kocaeli, Güncel
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