Son Dakika Haberleri: Camiden Sakal-ı Şerif çalındı
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Camiden Sakal-ı Şerif çalındı

7 saat önce

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, ramazanda halka sergilenmek üzere camiye getirilen Sakal-ı Şerif çalındı.

Camiden Sakal-ı Şerif çalındı, System.String[]
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, ramazanda halka sergilenmek üzere camiye getirilen Sakal-ı Şerif çalındı. Hırsız ya da hırsızların belirlenip, yakalanması ve Sakal-ı Şerif'in bulunması için çalışma başlatıldı.
Ramazan ayında sergilenmesi için Çivril ilçesindeki Yeni Camii'ne getirilen Sakal-ı Şerif'in, bayram sonrası yerinde olmadığı fark edildi. Bunun üzerine cami imamı, polisi arayarak, kutsal emanetin çalındığı ihbarında bulundu. Çivril Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsız ya da hırsızların belirlenip, yakalanması ve Sakal-ı Şerif'in bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:07 Kaynak: DHA
Yeni Camii, Denizli, Çivril, Güncel
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