Camiden Ses Sistemi Çalan Hırsız Kamerada
20 dakika önce
Camiden ses sistemi çalan hırsız kameradaGAZİANTEP - Gaziantep'te Dumlupınar Cami içerisinden ses sistemini çalarak kayıplara karışan şahıs yakalandı.
Camiden ses sistemi çalan hırsız kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep
'te Dumlupınar
Cami içerisinden ses sistemini çalarak kayıplara karışan şahıs yakalandı.
Gaziantep'in Şahinbey
İlçesinde bulunan Dumlupınar Cami içerisinden ses sistemini çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın şüphelisi H.M'nin Cami'den hırsızlık yaptığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Cep telefonu da çalmıştı
Aynı şahsın farklı bir tarihte ise bir işyerinden cep telefonu çaldığı öne sürüldü. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
güvenlik kameralarından yola çıkarak şüpheliyi yakaladı.
Operasyon ile yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:11 Kaynak: İHA
"Böyle Olsun İstemezdim" Deyip 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Eden Anne Bulundu!
Gaziantep'te Parkta Gömülü Bebek Cesedi Bulundu
Cani Koca, Eşini Bıçakla Yaralayıp, "Sonunu Sen Düşün" Diyerek Tehdit Etti
Antalya'da Kolunda Pantolon Kemeri Takılı Erkek Cesedi Bulundu