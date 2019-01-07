Camiden Ses Sistemi Çalan Şahıs Yakalandı
1 saat önce
Gaziantep'te Dumlupınar Cami'den ses sistemini çalarak kayıplara karışan şahıs yakalandı.
Gaziantep
'te Dumlupınar
Cami'den ses sistemini çalarak kayıplara karışan şahıs yakalandı.
Gaziantep'in Şahinbey
ilçesinde bulunan Dumlupınar Cami'den ses sistemi çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın şüphelisi H.M.'nin hırsızlık yaptığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Aynı şahsın farklı bir tarihte ise bir iş yerinden cep telefonu çaldığı öne sürüldü. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
güvenlik kameralarından yola çıkarak şüpheliyi yakaladı.
Operasyonla yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. - GAZİANTEP
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:16 Kaynak: İHA
"Böyle Olsun İstemezdim" Deyip 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Eden Anne Bulundu!
Gaziantep'te Parkta Gömülü Bebek Cesedi Bulundu
Arkadaşının Evindeki Partiye Katılan Genç Kadın, Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
Cani Koca, Eşini Bıçakla Yaralayıp, "Sonunu Sen Düşün" Diyerek Tehdit Etti