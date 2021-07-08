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CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER - Son Dakika

CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER

08.07.2021 09:27

KORONAVİRÜS ile mücadelede en düşük aşılama oranına sahip illerden olan Muş'ta sağlık ekipleri, gittikleri köylerde muhtarlarla birlikte camiden Türkçe ve Kürtçe anonslar yaparak, halkı aşı olmaya davet etti.

KORONAVİRÜS ile mücadelede en düşük aşılama oranına sahip illerden olan Muş'ta sağlık ekipleri, gittikleri köylerde muhtarlarla birlikte camiden Türkçe ve Kürtçe anonslar yaparak, halkı aşı olmaya davet etti. Köy konağında toplananlara ise Covid-19 aşıları yapıldı.

Muş'ta aşılama oranını artırmak için sağlık ekipleri, sahaya çıktı. Şehir merkezindeki sağlık merkezlerine ulaşım noktasında sıkıntı çekebileceklere kendileri giden ekipler, aşı çalışması gerçekleştiriyor. Köy köy dolaşarak aşı yapan ekipler, Tekyol köyüne de gitti. İlk olarak köy muhtarı Yalçın Çaldır'la görüşen sağlık çalışanları, meydanda hazırlıklarını tamamladı. Köyde yaşayanları aşılamayla ilgili bilgilendirmek isteyen Toplam Sağlığı Merkezi Doktoru Resul Karakaya ve muhtar Yalçın Çaldır, camideki hoparlörle çağrıda bulundu. Türkçe ve Kürtçe anonslar yapan doktor ile muhtar, köylüleri aşı olmaya davet etti. Anonsu duyarak, köy konağına gelenlere ise gerekli işlemler sonrası aşıları yapıldı.

'BİZE GELMELERİNİ BEKLEMEDİK'

Halkın korunabilmesi için aşılama oranının yükselmesi gerektiğini belirten Dr. Resul Karakaya, camiden yaptıkları anonslarla köylüyü aşı olmaya davet ettiklerini söyledi. Karakaya, Şehir merkezinde insanların bize gelmesini beklemedik. Bu nedenle köylere gidip, stant kurup, insanlara anons yaparak, çağrı yaparak daha fazla aşı sayısına ulaşmayı istedik. Bu sayede pandemiyi daha erken bir şekilde bitirebilmeyi amaçlıyoruz. Sağlık personeli olarak elimizden geleni de yapıyoruz. Elimizden geldiğince daha fazla aşı sayısına ulaşmaya çalışıyoruz. Tekyol köyünde de anonsla çağrı yaptığımız vatandaşların aşı olmalarını sağladık diye konuştu.

Tekyol köyü muhtarı Yalçın Çaldır ise Sağlık ekibi köyümüze geldi. Köy camisinden Kürtçe ve Türkçe anonslar yaparak, köylüyü camiye kadar getirdik. Burada aşı işlemlerini yapmayı sağladık dedi.

Köylerine kadar gelen sağlık ekiplerine üçüncü doz aşısını yaptıran Sabri Durbak da Köy sakinleri olarak hepimiz aşımızı olduk. Devletimiz var olsun. Bizler devletimizin yardımcısıyız. Allah işimizi de devletimizin işini de rast getirsin diye konuştu.

CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER
CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER
CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER
CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER
CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER
CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER
CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER
CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER
CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER
CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER

Koronavirüs, Karakaya, Kürtçe, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CAMİDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLA AŞIYA DAVET ETTİLER - Son Dakika


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