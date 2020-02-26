Camideyken evi yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Camideyken evi yandı - Son Dakika

Camideyken evi yandı

6 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde yatsı namazı için komşularıyla camiye giden şahsın evinde çıkan yangın maddi hasarlı olarak atlatıldı.

Camideyken evi yandı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde yatsı namazı için komşularıyla camiye giden şahsın evinde çıkan yangın maddi hasarlı olarak atlatıldı.


Alınan bilgiye göre, Uzungazi Mahallesi Merkez Sokak'ta Sedat Akçay'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yatsı namazı için komşularıyla camiye giden Sedat Akçay, camiden döndüğünde evinin alevler içerisinde yandığını gördü. Evde tek başına yaşayan Sedat Akçay'ın komşuları yangını fark ettiklerinde durumu itfaiyeye ve jandarmaya bildirdi. İhbar sonrasında bölgeye, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra jandarma ekipleri evde incelemelerde bulundu.


Boş evde çıkan yangın maddi hasarlı olarak atlatıldı. - SAMSUN

Samsun, Terme, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ukrayna'da sağlık reformunu protesto eden adam, cumhurbaşkanlığı önünde kendini ateşe verdi
Kaybolduktan 5 gün sonra İzmir'de bulunan 3 liselinin neden evden kaçtıkları belli oldu Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi Kayseri'de feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 05:48:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Camideyken evi yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]