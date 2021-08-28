Camii imamı mahalleliye aşının haram olduğu söyleyerek olmamaları konusunda uyarmış - Son Dakika

Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde görevli cami imamı Ö.T'nin cemaate ve mahalleliye aşının haram olduğunu ve olmamalarını söylediği iddia edildi.

AÇIĞA ALINDI

Virüse inanmadığını söylediği öne sürülen imam, başlatılan soruşturma kapsamında Çameli Kaymakamlığı'nca açığa alındı.

DENİZLİ MÜFTÜSÜ: VATANDAŞLARIMIZI BİLGİLENDİRİYORUZ

Konu hakkında açıklama yapan Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, kendisinin ve ailesinin de 3'üncü doz aşıların yaptırdıklarını belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizde aşı uygulamasının başladığı tarihten itibaren vaaz ve hutbelerin sonunda halkımızı aşı yaptırmalarının hem dini hem de vatandaşlık görevi olduğu konusunda bilgilendiriyoruz. Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulu tarafından başlatılan aşı seferberliğine tüm din görevlilerimizin katılarak cami cemaatinin de katılım sağlaması konusunda gerekli duyuru ve teşvikin yapılması hususunu dile getiriyoruz."