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Camii imamı mahalleliye aşının haram olduğu söyleyerek olmamaları konusunda uyarmış - Son Dakika

Camii imamı mahalleliye aşının haram olduğu söyleyerek olmamaları konusunda uyarmış

28.08.2021 17:02
Camii imamı mahalleliye aşının haram olduğu söyleyerek olmamaları konusunda uyarmış, System.String[]

Denizli'nin Çameli ilçesinde vatandaşlara aşının haram olduğunu iddia ederek olmamaları konusunda uyarıda bulunduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında imam açığa alındı.

Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde görevli cami imamı Ö.T'nin cemaate ve mahalleliye aşının haram olduğunu ve olmamalarını söylediği iddia edildi.

AÇIĞA ALINDI

Virüse inanmadığını söylediği öne sürülen imam, başlatılan soruşturma kapsamında Çameli Kaymakamlığı'nca açığa alındı.

DENİZLİ MÜFTÜSÜ: VATANDAŞLARIMIZI BİLGİLENDİRİYORUZ

Konu hakkında açıklama yapan Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, kendisinin ve ailesinin de 3'üncü doz aşıların yaptırdıklarını belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizde aşı uygulamasının başladığı tarihten itibaren vaaz ve hutbelerin sonunda halkımızı aşı yaptırmalarının hem dini hem de vatandaşlık görevi olduğu konusunda bilgilendiriyoruz. Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulu tarafından başlatılan aşı seferberliğine tüm din görevlilerimizin katılarak cami cemaatinin de katılım sağlaması konusunda gerekli duyuru ve teşvikin yapılması hususunu dile getiriyoruz."

Camii imamı mahalleliye aşının haram olduğu söyleyerek olmamaları konusunda uyarmış

Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Camii imamı mahalleliye aşının haram olduğu söyleyerek olmamaları konusunda uyarmış - Son Dakika


YORUMLAR (5)
  • Ahmet Yavuz: Cehalet imanda olmaz kişide olur. Ha imam olmuş ha doktor ha bilim adamı. Allah akıl vermiş doğruyu sen bul. Kişilere göre iman ı eleştirmek en büyük cehalettir Cevap Yaz 28 10 Yayından Kaldır
  • Özcan Yıldırım: ah molla ah bu memleket sizden ne cekti be.. mandacılık devam ediyor..diyanet göreve sadece bunu değil ayıkla bunu gibi olanları. boş boş durmayın.. en fazla ödenek sizde millete zarf yollıcanıza bunları ayıklayın.. Cevap Yaz 35 58 Yayından Kaldır
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