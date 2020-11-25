Camii nakkaşına kadın eli değdi - Son Dakika

Camii nakkaşına kadın eli değdi

25.11.2020 11:19
Camii nakkaşına kadın eli değdi, System.String[]

Nakkaş sanatında kadınlara öncü olan Nakkaş Ustası Kübra Saraç ile Nakkaşlığa kadın eli değdi.

Nakkaş sanatında kadınlara öncü olan Nakkaş Ustası Kübra Saraç ile Nakkaşlığa kadın eli değdi. Saraç bir kadın zerafet ve inceliği ile camii duvarlarını nakşediyor.

Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak camileri süsleyen Nakkaş ustası çift bu kez Olur Ekinlik mahallesi camisini nakkaş sanatıyla Osmanlı motifleri ile süslüyor. Olur Ekinlik Mahallesi sakinlerinden Zennure Balcı (77) "Camimizi süsleyen Kübra kızımızdan Allah razı osun çok güzel süslüyor" dedi.

Ekinlik mahallesi sakinlerinden Geylanı Şengül, "Kübra Hanım ve Ersin Bey köyümüzün camisini yazılarını ve süslerini yapıyorlar ellerine sağlık" dedi.

Nakkaş Ustası Kübra Saraç, "Eşimle birlikte yedi yıldır bu işi yapıyoruz. Eşim Ersin Saraç ile birlikte Türkiye'nin her yerinde çalışıyoruz. Bizi çağırdıklarında bütün illerimize gidiyoruz, sağ olsunlar işimizi beğeniyorlar takdir ediyorlar. Bir bayan olarak benim nakkaş sanatını icra etmemden son derece memnun oluyorlar. Bir camiye kadın elinin değmesi hoşlarına gidiyor. Şimdi Olurun ekinlik köyüne geldik burada camiyi nakşediyoruz. Selçuklu deseni Osmanlı desenleri ile burada köy halkıyla iç içe olduk hepsiyle kaynaştık bizi bağırlarına bastılar, ilgileniyorlar samimi ve misafirperverlikleri karşısında biz bir aile gibi olduk bu şekilde devam ediyoruz" dedi.

Nakkaş Ustası Ersin Saraç ise "Eşim Kübra Saraçla birlikte Türkiyenin dört bir yanında giderek camilere nakkaş sanatı ile süslüyoruz yurt dışından bile taleplerimiz oluyor onları da değerlendiriyoruz" dedi.

Nakkaş ustaları Ersin-Kübra Saraç, çifti nerdeyse tüm Türkiye'yi gezerek, camilerin duvarlarını ve kubbelerini Osmanlı motifleri ile süslüyorlar.

İşini titizlikle yapan Kübra Saraç iki oğluna da Nakkaşlığı öğreteceğini söyledi. - ERZURUM

Camii nakkaşına kadın eli değdi
Camii nakkaşına kadın eli değdi
Camii nakkaşına kadın eli değdi
Camii nakkaşına kadın eli değdi

Osmanlı, Türkiye, Nakkaş, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Camii nakkaşına kadın eli değdi - Son Dakika


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