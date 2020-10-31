Camii taş ustası Hümmet Gökçe: "İlgisizlik üzüyor bizi" - Son Dakika

Oltulu Cami taş ustası Hümmet Gökçe (80) ilgisizliğin kendisisini üzdüğünü söyledi.

Yıllarca çoğu zaman ücret bile almadan hizmet ettiğini Oltu ilçe merkezinde ve bağlı köylerinde Karabekir Camisi dahil 10 caminin ustalığına imza atan taş ustası Gökçe vefasızlığa tepki gösteriyor.

Oltu ve çevresinde 10 caminin taşını yontarak çalışan Hümmet Gökçe; "Camileri yapan bizleriz, cami yapımında hiç ilgisi olmayanların isimleri yazılıyor, benim gibi birçok ustanın ismine yer verilmiyor. Bu da bizleri üzüyor" dedi.

Evli beş çocuk babası dört torun sahibi Hümmet Gökçe, yedi yıl önce kalp ameliyatı olduktan sonra camilerde çalışmayı bıraktı. Gökçe şimdilerde hayat arkadaşı eşi Hüsna Gökçe ile birlikte müstakil evlerinde hayatlarına devam ediyorlar. - ERZURUM