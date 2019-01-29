Son Dakika Haberleri: Camii ve Genç Buluşması Programı Düzenlendi

Camii ve Genç Buluşması Programı Düzenlendi

26 dakika önce

Bilecik İl Müftülüğü, Bilecik İmam Hatip Tatbikat Camisinde cami ve genç buluşması programı düzenlendi.

Camii ve Genç Buluşması Programı Düzenlendi, System.String[]
Bilecik İl Müftülüğü, Bilecik İmam Hatip Tatbikat Camisinde cami ve genç buluşması programı düzenlendi.

Bilecik İl Müftülüğü din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program; sabah namazının kılınmasından sonra, dua ve tesbihatla devam etti. Programa katılan İl Müftüsü Necati Akkuş; "Aramızda gençlerimiz de var. Onları tebrik ediyorum, bu mübarek vakitte bizleri bir araya getiren Rabbimize şükürler olsun. Sabah namazı buluşmalarımızı periyodik olarak her ay bir camimizde gerçekleştireceğiz" dedi.

Öte yandan, cami ve genç buluşması programı çorba ikramıyla son buldu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:35 Kaynak: İHA

Bilecik, Yaşam
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