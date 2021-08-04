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Camila Cabello'dan konuşulan video: Sarkık karnımı gösterdim, özgürleştim - Son Dakika

Camila Cabello'dan konuşulan video: Sarkık karnımı gösterdim, özgürleştim

04.08.2021 14:56
Camila Cabello'dan konuşulan video: Sarkık karnımı gösterdim, özgürleştim, System.String[]

GENEL ANLAYIŞA MEYDAN OKUYORÖzellikle de sosyal medyada "sıfır beden" ya da "zayıf" olmayan ünlülere karşıt söylemlerin de sonu gelmiyor.

Camila Cabello'dan konuşulan video: Sarkık karnımı gösterdim, özgürleştim
GENEL ANLAYIŞA MEYDAN OKUYOR

Özellikle de sosyal medyada "sıfır beden" ya da "zayıf" olmayan ünlülere karşıt söylemlerin de sonu gelmiyor. Fakat birçok ünlü bu, bir türlü tamamen yok olmayan anlayışa karşı durmayı sürdürüyor. İşte bunlardan biri de genç şarkıcı Camila Cabello.

Camila Cabello'dan konuşulan video: Sarkık karnımı gösterdim, özgürleştim

KARIN BÖLGESİNİ GİZLEMEDİ

Geçtiğimiz ay sevgilisi Shawn Mendes ile birlikte gittiği plajda bikiniyle görüntülenen ve dolgun hatları yüzünden eleştiri konusu olan 24 yaşındaki Cabello'dan bu söylemlere bir "karşı atak" daha geldi. Cabello, günlük sporunu yaptıktan sonra aracında giderken çektiği videoyu sosyal medya sayfasında paylaştı.

Camila Cabello'dan konuşulan video: Sarkık karnımı gösterdim, özgürleştim
SOHBET PROGRAMINA KONUK OLDU

Bir spor taytı ile dar ve kısa bir spor büstiyeri giyen Cabello, özellikle de gösteri dünyasının ölçülerinin üzerinde olan karın bölgesini gözler önüne serdi. Cabello bu videoyu çekip oturunca dışarı doğru taşan karın bölgesini göstermenin "kendisini özgürleştirdiğini" belirtti. Bu videoyu paylaşmasının ardından The Kyle and Jackie O Show adlı sohbet yayınına konuk olan Cabello "Genç kızlar için iyi bir örnek" olarak nitelendirildi.

Camila Cabello'dan konuşulan video: Sarkık karnımı gösterdim, özgürleştim

'KADINLARIN DESTEĞİNİ HİSSEDİYORUM'

Camila Cabello da bu sözler üzerine, bu videonun çok anlamlı olduğunu belirterek özellikle de kadınlar tarafından büyük destek aldığını ekledi. Cabello, bu videolar sayesinde kadınların desteğini arkasında hissettiğini de sözlerine ekledi. Genç şarkıcı, "Havaalanında yanıma gelip 'bedensel olumlamayla ilgili videolarını çok beğeniyorum' diyen kadınlara rastladığını anlattı. Genç şarkıcı bu yaklaşımın kendini "özgürleşmiş" hissettirdiğini de sözlerine ekledi. Jackie O'Henderson da "Tıpkı Camilla gibi iyi örnek olan kadınlar var. O genç kızlar, sosyal medyada gördükleri başarılması mümkün olmayan fiziksel görüntülerin peşine düşüyorlar" dedi.

Camila Cabello'dan konuşulan video: Sarkık karnımı gösterdim, özgürleştim
'BU BEDEN İÇİN MİNNETTARIM'

Camila Cabello, geçen ay Tiktok sayfasında aracı içinde çektiği bir videoyu paylaştı. Genç şarkıcı videoda formda kalmak ve sağlıklı olmak için koşu yapıp bitirdiğini belirtti. Sonra da kıyafeti ile karın bölgesindeki fazlalıkları kapatmadığını gözler önüne serdi. Cabello, insanın kendi vücuduyla savaşa girişmesinin doğru olmadığını ifade eden sözler sarf etti. İstediği her şeyi yapmasına izin veren bedeni için minnettar olduğunu da ekledi.

Camila Cabello'dan konuşulan video: Sarkık karnımı gösterdim, özgürleştim

ELEŞTİRİLERE MARUZ KALDI

Bir süredir meslektaşı Shawn Mendes ile yaşadığı aşkla konuşulan 24 yaşındaki Cabello, özellikle de sosyal medyada acımasız eleştirilere maruz kaldı. Geçen ay Mendes ile birlikte Miami'de denize girerken görüntülenen Camila Cabello, dolgun fiziği yüzünden genel olarak beğeni alırken, bazı kişiler tarafından da ağır şekilde eleştirildi.

Camila Cabello'dan konuşulan video: Sarkık karnımı gösterdim, özgürleştim
DOLAYLI OLARAK BÖYLE YANIT VERDİ

Cabello, geçen ay bikinili pozları nedeniyle uğradığı ağır eleştirilere de yanıt vermişti. Özellikle sosyal medyada hakkında ağır sözler sarf edilen Cabello, tüm bunlara çok da beklenmedik bir şekilde yanıt verdi. Cabello, doğrudan kendisine yöneltilen eleştirilere değinmedi ama hayranlarının bu konudaki desteğine teşekkür etti. Cabello, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dün ve bugün gösterdiğiniz sevgiye ve desteğe teşekkür ederim" diye yazdı. Hayranları, şarkıcıya yönelik bu eleştirileri "zalimce" diye nitelendirdi.

Camila Cabello'dan konuşulan video: Sarkık karnımı gösterdim, özgürleştim
HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJLARI

Camila Cabello'nun kilo vermesi gerektiğini söyleyenler ile gayet sağlıklı ve iyi göründüğünü savunanlar da sosyal medyada hararetli tartışmalara girişti. Cabello'yu destekleyenler "Camila'nın ne kadar sağlıklı ve formda göründüğünü söylemekten asla geri durmayacağım" diye yazarken bir başkası da "Sen güzel ve normal bir insansın" diyerek Camila Cabello'ya seslendi.

Camila Cabello'dan konuşulan video: Sarkık karnımı gösterdim, özgürleştim

GENÇLER İÇİN ENDİŞELİ

Genç şarkıcı birkaç yıl önce de yine fazla kilolu olduğu iddiasıyla gündemin ilk sıralarına yerleşmişti. 2019 yılında Cabello'nun görüntülerine "kilo vermesi gerek" şeklinde eleştiriler yapılmıştı. Cabello da yine sosyal medya üzerinden bu eleştirelere yanıt vermişti. Genç şarkıcı " Ah! Selülitlerim! Aman Tanrım, karnımı içeri çekmemişim! Evet, bunlar kötü fotoğraflar, çekim açısı kötü ama ben de taştan ya da tamamen kastan ibaret bir insan değilim" diye yazmıştı. Cabello bu konularda kendisini en çok üzen ayrıntının da sosyal medyanın da ağırlıklı etkisiyle, genç kızların "photoshop'lu bir dünyada büyümesi olduğunu belirtmişti. Güzel şarkıcı "mükemmelliğin gerçek olmadığını da eklemişti.

Camila Cabello'dan konuşulan video: Sarkık karnımı gösterdim, özgürleştim

Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Camila Cabello'dan konuşulan video: Sarkık karnımı gösterdim, özgürleştim - Son Dakika Magazin


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