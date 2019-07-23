Son Dakika Haberleri: Camila Cabello sosyal anksiyeteyle savaşıyor!
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Camila Cabello sosyal anksiyeteyle savaşıyor!

26 dakika önce

Camila Cabello kişiliğinin iki yönü olduğunu; bunlardan birisinin sahneye çıktığında kaygı duyan ve bilinmeyenden çok korkan taraf olduğunu itiraf etti.

Camila Cabello kişiliğinin iki yönü olduğunu; bunlardan birisinin sahneye çıktığında kaygı duyan ve bilinmeyenden çok korkan taraf olduğunu itiraf etti.
Camila Cabello sosyal anksiyeteyle savaşıyor!
Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:00 
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