Camila Cabello sosyal anksiyeteyle savaşıyor!
26 dakika önce
Camila Cabello kişiliğinin iki yönü olduğunu; bunlardan birisinin sahneye çıktığında kaygı duyan ve bilinmeyenden çok korkan taraf olduğunu itiraf etti.
Camila Cabello kişiliğinin iki yönü olduğunu; bunlardan birisinin sahneye çıktığında kaygı duyan ve bilinmeyenden çok korkan taraf olduğunu itiraf etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:00
Oyuncu Tuvana Türkay, Tolga Mendi ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Hercai dizisinin başrolü Ebru Şahin, son görüntüsüyle şaşırttı Nefise Karatay ile 4 yaşındaki kızına reklam teklifleri yağdı Serenay Sarıkaya bacak pozuyla tüm dikkatleri üzerine çekti!