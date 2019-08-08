Son Dakika Haberleri: Camiler bayram namazına hazırlanıyor
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Camiler bayram namazına hazırlanıyor

40 dakika önce

İlçedeki ibadethanelerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmaları yürüten Çankaya Belediyesi, yaz ayları nedeniyle hız verdiği çalışmalarına bayram temizliğini de ekledi.

Camiler bayram namazına hazırlanıyor, System.String[]
İlçedeki ibadethanelerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmaları yürüten Çankaya Belediyesi, yaz ayları nedeniyle hız verdiği çalışmalarına bayram temizliğini de ekledi. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında, her gün farklı ibadethaneler baştan aşağı temizleniyor. Belediye ekiplerinin sabah erken saatlerde başladığı ve akşam saatlerine kadar süren temizlik çalışmalarıyla Çankaya'da günde 3 ya da 4 cami temizleniyor.

Kurban Bayramı için aylar öncesinden hazırlık yaparak Mühye'de Kurban Satış ve Kesim yerini alıcı ve satıcıların ihtiyaçlarına yönelik hazırlayan ve tam kapasite hizmet veren Çankaya Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri camileri de bayram sabahına hazırlıyor. Özellikle bayram namazında yoğunluk yaşanan camilerde dezenfekte çalışmalarına özen gösteren belediye ekipleri, camileri baştan sona temizliyor. - ANKARA
Çankaya Belediyesi, Çankaya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:42 Kaynak: İHA
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