Camiler bayrama hazır

Çiğli'deki tüm cami ve cem evlerini düzenli aralıklarla temizleyen Çiğli Belediyesi ekipleri, Ramazan ayında özellikle bayram öncesinde camilerin temizlik periyodunu artırdı.

Çiğli'deki tüm cami ve cem evlerini düzenli aralıklarla temizleyen Çiğli Belediyesi ekipleri, Ramazan ayında özellikle bayram öncesinde camilerin temizlik periyodunu artırdı. Belediye temizlik ekipleri ilçede bulunan camilerin tamamını dip bucak temizledi.



Çiğli Belediyesi'nin temizlik projesi kapsamında ilçede bulunan 31 cami ve 3 cem evi düzenli periyotlarla temizlenirken, Ramazan ayı boyunca, özellikle bayram öncesi cami temizlikleri hız kazandı. Çiğlili vatandaşlar Ramazan ayında yoğun olarak geldiği camilerde daha temiz bir ortamda ibadetlerini yapma imkanına kavuştu. Ekipler camilerin avizelerini, mihrap ve minberini belediyeden sağlanan temizlik malzeme ve araç gereçleriyle pırıl pırıl yaptılar. Ayrıca camilerin halılarını süpürüp, pencerelerini de sildiler. Yapılan temizlikten hem cami cemaati hem de cami imamları memnuniyetlerini dile getirdiler.



Hijyen ortamda ibadet



Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, camilerin Ramazan ayında ve bayramda yoğun olarak kullanıldığını hatırlatarak, ibadethanelerin temizliğinin önemini vurguladı. Başkan Gümrükçü, "Çiğli'de bulunan tüm cami ve cem evlerini düzenli olarak temizliyoruz. Ekiplerimiz ibadethanelerimizi pırıl pırıl yapıyor. Cemaat de çok memnun ve bize teşekkürlerini iletiyorlar. Ramazan ayında özellikle de bayram öncesi temizlik ekiplerimizin sayısını artırdık. Şu anda tüm camilerimiz temizlenmiş durumda. Camiler bayrama hazır" diye konuştu.



Yaşlıların evleri de temizlendi



Bayram öncesi evini temizletmek isteyen ihtiyaç sahibi yaşlıların da evlerinin temizliği tamamlandı. Oluşturulan iki temizlik ekibi, ekipman ve temizlik malzemeleriyle birlikte yaşlıların evine giderek, evlerinin temizliğini tamamladılar. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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