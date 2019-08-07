Son Dakika Haberleri: Camiler bayrama hazır
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Camiler bayrama hazır

58 dakika önce

Mamak Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla hız verdiği çalışmalara bayram temizliğini de ekledi.

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Mamak Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla hız verdiği çalışmalara bayram temizliğini de ekledi. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında, her gün farklı camiler baştan aşağı temizleniyor. İhtiyaca göre ıslak ve kuru temizliğin yapıldığı cami ve mescitlerde sanayi tipi makinelerle, özel olarak hazırlanmış deterjanlı suyla temizlik yapılıyor. Hijyenin ön planda tutulduğu temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

"Yoğun mesai harcıyoruz"

Mamaklıların huzur içinde bir Kurban Bayramı geçirmesi için ekiplerin yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Belediye olarak görevimiz yalnızca yolları, park ve bahçelerimizi temiz tutmak değil, vatandaşımızın yoğun olarak kullandığı camiler de bizim sosyal belediyecilik anlayışımız içinde temizlenmesi gereken yerlerin başında geliyor. Yıl boyunca rutin temizlik çalışmaları yürüten camilerimiz bayrama hazır" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:09 Kaynak: İHA
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