Son Dakika Haberleri: "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" projesi
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"Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" projesi

44 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" projesi kapsamında Besni ilçe Müftülüğü, merkez Haci Reşit Camisi'nde başlattığı programla 40 gün boyunca sabah namazına gelip Kur'an kursuna katılan tüm çocuklara bisiklet hediye edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" projesi kapsamında Besni ilçe Müftülüğü, merkez Haci Reşit Camisi'nde başlattığı programla 40 gün boyunca sabah namazına gelip Kur'an kursuna katılan tüm çocuklara bisiklet hediye edecek.
Besni Haci Reşit Camisi İmamı Mithat Baştı, yapılan projeyle çocukları hem namaza alıştırmak hem de Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerini sağlamak olduğunu ifade ederek, çocukların projeye ilgi gösterdiklerini söyledi.

40 günün sonunda sabah namazına gelip kursa katılan öğrencilere bisiklet hediye edeceklerini ifade eden Baştı, şunları kaydetti:
"Proje kapsamında Besni'de farklı bir renk katmak istedik. Programla çocuklara hem Kur'an-ı öğretmek hem de namaza alıştırmak açısından böyle bir program yaptık. Çocuklarımız 40 gün boyunca sabah namazına gelip namazdan sonra da bir buçuk saat süren kursumuza katılması durumunda 40 günün sonunda bütün çocuklarımıza bisiklet dağıtacağız."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:15 Kaynak: AA
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