Son Dakika Haberleri: "Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" projesi
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"Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" projesi

44 dakika önce

Siirt'te, "Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" projesi kapsamında Ensar Camisi'nde düzenlenen yaz Kur'an kursuna en çok devam eden çocuklar ödüllerini aldı.

Siirt'te, "Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" projesi kapsamında Ensar Camisi'nde düzenlenen yaz Kur'an kursuna en çok devam eden çocuklar ödüllerini aldı.
Camide düzenlenen ödül töreninde 40 günlük kursa katılan 500 çocuk arasında kursa en çok devam eden 30 kişi, hayırseverlerin desteği ile bisiklet ve parayla ödüllendirildi.
Ensar Camisi İmamı Ramazan Toprak, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının ülke geneli başlattığı "Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" çağrısı kapsamında başlattıkları yaz Kur'an kursuna çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.
Çocukları teşvik etmek amacıyla kursu aksatmadan bitirenleri ödüllendirdiklerini ifade eden Toprak, "Çocuklarımız geleceğimiz, istikbalimizdir. Bu çocuklarımızın her biri kuran muhafızı olacak, İslama, diyanete, dine ve devlete hizmetkar olacaktır, inşallah." dedi.
Kursu başarıyla bitiren Emin Eksik, Kur'an okumayı öğrendiği için sevinç duyduğunu, bununla birlikte aldığı bisiklet ödülünün ise kendisini ayrıca mutlu ettiğini dile getirdi.
Eksik, "Camiye her gün büyük bir heyecanla geldim. Bisiklet kazanmayı hak ettiğimi düşünüyorum. Bütün yaşıtlarımın camiye gelmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.
Velilerden Ahmet Yıldırım da etkinliğin çocukların camiye bağlılığı açısından faydalı olduğunu belirtti.
Ramazan Toprak, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:49 Kaynak: AA
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