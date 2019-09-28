Son Dakika Haberleri: "Camiler çocuklarla çiçek açıyor"
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"Camiler çocuklarla çiçek açıyor"

8 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerin çocuklarla adeta çiçek açtığını belirterek "Camide çocukların olması bizi mutlu ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerin çocuklarla adeta çiçek açtığını belirterek "Camide çocukların olması bizi mutlu ediyor." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, 120 çocuğun yetiştirdiği çiçeklerle bilinen Çiçekli Cami ile aşevini ziyaret etti.

Cami imamı Ahmet Aydemir, Erbaş'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Camideki 350 çiçeğin mahalledeki çocuklar tarafından yetiştirildiğini ve saksılara çocukların adının yazıldığını belirten Aydemir, "Çocuklarımızın kimisi bir, kimisi iki veya daha fazla çiçekle ilgileniyor. Camiye gelip hem namazlarını kılıp hem de çiçekleri suluyorlar. Çiçeklere bakmak için gelen çocuklarla Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler dersi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş da Aydemir'i tebrik ederek "Camiler çocuklarla çiçek açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Camilerin namaz kılmak, temel dini bilgilerin öğrenmek için en önemli yerler olduğuna işaret eden Erbaş, "O açıdan sizin camilerde olmanız bizim için çok önemli, bu bizi çok sevindiriyor, mutlu ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum, sizleri tebrik ediyorum. Allah muvaffak etsin. Derslerinizde de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erbaş, isminin yazıldığı çiçeği ilgilenmesi için Berkan Sekmen adlı çocuğa emanet etti.

Caminin aşevini de ziyaret eden Erbaş, buradan Acıgöl İlçe Müftülüğüne bağlı Şeyh-ül Kurra İbrahim Tanrıkulu Kur'an Kursu'nun resmi açılış törenine geçti.

Erbaş, törende yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekteki amacın ona uygun bir hayat yaşamak olduğuna işaret ederek çocukların ve gençlerin Kur'an'ın rehberliğinde yetiştirilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Rehberimiz Kur'an olduğu müddetçe inşallah biz millet olarak ilelebet payidar olacağız. Ama Kur'an'ın rehberliğinden uzaklaşırsak o zaman çökeriz. Bu hakikati hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Bu gerçeği her zaman zihnimizde, gönlümüzde kalbimizde canlı tutalım, hayatımızı ona göre tanzim edelim."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Çiçekli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:22 Kaynak: AA
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