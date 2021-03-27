Camiler çocuklarla çiçek açtı - Son Dakika

Camide çocuk olmasın' algısını yıkmak için Ağrılı çocuklar camide buluşturuldu.

Ulu Cami'de düzenlenen programda çocuklara namaz kılmayı sevdirmek amacıyla toplu halde namaz kılındıktan sonra çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynandı. Programın bitiminde çocuklara pandemi sürecinde vakit geçirebilmeleri için çocuk maskesi, oyuncak ve kitap setleri dağıtıldı. Pandemi sürecinden en çok çocukların etkilendiğini ve bu nedenle hem çocukların camiyle tanışmasını hem de keyifli vakit geçirebilmeleri için bu etkinliği düzenlediklerini söyleyen Esra Kocabay,"Pandemi sürecinde olunması sebebiyle dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz ve bundan en çok çocukların etkilendiğini de görüyoruz. 'Camide çocuk olmasın' bilincini ortadan kaldırmak çocuksuz ve gençsiz kalan camilerimizi şenlendirmek, çocuklara namaz kılmayı sevdirmek, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza öncelikle Allah sevgisini ve hoşnutluğunu kazandırma bilinci oluşturmak, sevgi, merhamet ve güven duygularını geliştirmek amacıyla 6-13 yaş arası çocuklarla bir araya geldik. Program akışında Ulu Camii İmam Hatibimiz çocuklara namaz kıldırdı sonra da çeşitli oyunlar oynadık meyve suyu ve kek dağıttık. Etkinlikte çocuklarla birlikte ailelerde çok keyif aldı. Programın sonunda çocuklara hediye olarak çocuk maskesi, oyuncak ve kitap setleri dağıttık" ifadelerine yer verdi.

(Merve Gökbakan/İHA)