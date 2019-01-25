Camiler Çocuklarla Doldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde yüzlerce çocuk "Haydi Çocuklar Camiye" projesiyle vakit namazlarını camilerde kılmaya başladı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yüzlerce çocuk "Haydi Çocuklar Camiye" projesiyle vakit namazlarını camilerde kılmaya başladı.



Türkiye genelinde uygulanan 21 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında yaklaşık 2 bin 500 camide gerçekleştirilecek "Haydi Çocuklar Camiye" isimli projeyle 6-13 yaş arası erkek çocukların camiye alıştırılıp 5 vakit namazın camide cemaatle kılınmasının sevdirilmesi amaçlanıyor.



"Namazını camide kıl, puanları topla, ödülünü kap" sloganıyla gerçekleşecek olan "Haydi Çocuklar Camiye" projesi sonunda dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verilecek. A Kategorisi (6, 7 yaş), B Kategorisi (8, 9, 10 yaş) ve C Kategorisi (11, 12, 13 yaş) olarak düzenlenecek olan proje ödül töreniyle tamamlanacak.



Projenin Ünye'deki ortağı ÜNÇEK



Milli Eğitim Bakanlığının, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ile Server Vakfı işbirliğinde düzenlenen projenin Ünye'deki ortağı ise Ünye Çevre Eğitim, Kültür ve İzcilik Kulübü (ÜNÇEK) olurken proje Ünye'de Anafarta Camii, TOKİ Camii, Çınarlık Camii, Betonyol Cerrahoğlu Camii, Garaj Camii, Bayramca Camii, Memurkent Camii, Yüzüncü Yıl Camii, Saray Camii'nde uygulanıyor.



Düzenlenen projeyle Ordu geneli 19 camide 472 çocuk, Ünye genelinde ise 11 camide 230 çocuk projeden faydalanacak. - ORDU

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