Son Dakika Haberleri: Camiler Çocuklarla Doldu

Camiler Çocuklarla Doldu

2 saat önce

Camiler çocuklarla dolduORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yüzlerce çocuk "Haydi Çocuklar Camiye" projesiyle vakit namazları camilerde kılmaya başladı.

Camiler çocuklarla doldu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yüzlerce çocuk "Haydi Çocuklar Camiye" projesiyle vakit namazları camilerde kılmaya başladı.
Türkiye genelinde uygulanan 21 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında yaklaşık 2 bin 500 camide gerçekleştirilecek "Haydi Çocuklar Camiye" isimli proje ile, 6-13 yaş arası erkek çocukların camiye alıştırılıp 5 vakit namazın camide cemaatle kılınmasının sevdirilmesi amaçlanıyor.
"Namazını camide kıl, puanları topla, ödülünü kap" sloganıyla gerçekleşecek olan "Haydi Çocuklar Camiye" projesi sonunda dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verilecek. A Kategorisi (6, 7 yaş), B Kategorisi (8, 9, 10 yaş) ve C Kategorisi (11, 12, 13 yaş) olarak düzenlenecek olan proje, ödül töreniyle tamamlanacak.
Projenin Ünye'deki ortağı ÜNÇEK
Milli Eğitim Bakanlığının, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Server Vakfı işbirliğinde düzenlenen projenin Ünye'deki ortağı ise Ünye Çevre Eğitim, Kültür ve İzcilik Kulübü olurken proje Ünye'de Anafarta Camisi, TOKİ Camisi, Çınarlık Camisi, Betonyol Cerrahoğlu Camisi, Garaj Camisi, Bayramca Camisi, Memurkent Camisi, Yüzüncü Yıl Camisi, Saray Camisi'nde uygulanıyor.
Düzenlenen proje ile Ordu geneli 19 camide 472 çocuk,Ünye genelinde ise 11 camide 230 çocuk projeden faydalanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:40 Kaynak: İHA

Ordu, Ünye, Genel
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