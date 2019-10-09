Camiler Haftası'nda fidan dikme etkinliği düzenlendi

Erzincan'da Camiler Haftası münasebetiyle fidan dikme etkinliği düzenlendi.



Camiler ve Din Görevlileri Haftasında "Cami ve Hayat" teması çerçevesinde düzenlenen fidan dikimi etkinliğine katılan Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, "İnşallah bugün ülkemiz genelinde 90 bin camimizi şenlendiren yüzlerce vatandaşımızla birlikte bizler de Erzincan Müftülüğü olarak fidan dikme etkinliğinde bulunacağız" dedi.



Camiler ve Din Görevlileri Haftasının temasının "Cami ve Hayat" olduğunu belirten Müftü Çetin, camilerin sadece namaz kılmak için açılıp kapanan yerler olmadığını, aksine camilerin insan hayatının her evresinde olduğunu vurgulayarak, camilerin daha fonksiyonel hale gelmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti. Camileri hayatın tam merkezinde, hayatımızı da cami merkezli bir düzlemde devam ettirmemizin önemine vurgu yapan Çetin, fidan dikme etkinliğini "fidanların ülkemizin nefes almasını sağlayan hayat kaynağı" olarak çok önemsediklerini ifade etti.



Camilerin, İslam medeniyetinin en önemli kurumlarından biri olduğunun altını çizen Müftü Çetin, "Doğumumuzdan ölümümüze kadar cami hayatımızın içinde, biz de caminin içindeyiz. Bizler de çoluğumuzla çocuğumuzla, kadınımızla erkeğimizle, gencimizle yaşlımızla camilerin hep içinde olacağız, camiler de bizim hayatımızda olacak" diye konuştu.



İslam dininin ağaca, yeşile, çevreye ve tabiata büyük önem verdiğine dikkat çeken Çetin, bugün ülke genelinde 90 bin camide sabah namazının ardından cemaat ve din görevlilerinin birlikte fidan diktiğini ifade etti.



Ülke genelindeki fidan dikme etkinliğe katılanlarla birlikte ilimizde bu etkinliği gerçekleştiren tüm vatandaşlara teşekkür eden Müftü Çetin, yaptığı dua ile de düzenlenen etkinliğin hayır ve bereketler getirmesini diledi.



Fidan Dikme Etkinliği' nde Müftü Çetin'e Müftülük Personel Şube Müdürü Köksal Durdu ve bölge imam hatiplerinden müteşekkil bir din gönüllüsü ve görevlisi grup ta eşlik ettiler. - ERZİNCAN