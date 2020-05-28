Camiler ibadete hazırlandı - Son Dakika

Bodrum Belediyesi pandemi sürecinde bir süredir kapalı olan ve 29 Mayıs'ta ibadete açılacak camilerde ilaçlama yaparak dezenfekte çalışmalarına başladı.

Bodrum Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid- 19) salgınının ülkede yayılmasına engel olmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında bir süredir kapalı olan ve 29 Mayıs Cuma günü ibadete açılacak olan camilerde dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum yarımadasında bulunan camilerde yapılan dezenfekte çalışmalarının ardından, temizlik işleri müdürlüğü ekipleri de cami içinde ve avlusunda detaylı temizlik çalışmaları yapılıyor.

İlçe sınırları içinde bulunan tüm camilerin 29 Mayıs'a kadar ilaçlama, dezenfekte ve hijyen çalışmaları tamamlanacak. - MUĞLA