Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Camiler kentlerimizin yaşayan sembolleridir. Kentin en odak noktasında olan camiler, sosyolojik olarak da insanların yollarının kesiştiği, toplandığı, insanları bir araya getiren yapılardır." dedi.

Vali Canalp, Trakya Üniversitesinde yapımına başlanan caminin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, serhat şehri Edirne'nin tarihi ve kültürel özelliklerinin yanında aynı zamanda "camiler şehri" olduğunu söyledi.

Edirne denildiği zaman akla ilk olarak Selimiye Camisi'nin geldiğini belirten Canalp, "Aynı şekilde Bursa denildiği zaman akla Ulu Cami gelir. Ulu Cami'siz bir Bursa'yı da kimse düşünemez. Sultan Ahmet denildiğinde de akla İstanbul gelir. Camiler kentlerimizin yaşayan sembolleridir. Kentin en odak noktasında olan camiler, sosyolojik olarak da insanların yollarının kesiştiği, toplandığı, insanları bir araya getiren yapılardır." diye konuştu.

Vali Canalp, yapımına başlanan caminin Edirne'ye hayırlı uğurlu olmasını dileyerek kentte yaşayanların da desteğiyle caminin en kısa zamanda tamamlanacağını ifade etti.

"İbadetlerden en önemlisi namaz ibadetidir"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı da serhat şehri Edirne'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İnsanların, Allah'ın yarattığı en mükemmel, en aziz varlıklar olduğunu anlatan Tıraşçı, diğer yaratılan bütün varlıkların da insanların emrine verildiğini vurguladı.

Böyle mükemmel yaratılan bir insanın dünyaya sadece başı boş eğlenmek, dolaşmak, yemek için ve öteki dünyaya göçmek için yaratılmadığını anlatan Tıraşçı, şöyle konuştu:

"Bizim bir yaradılış, var oluş nedenimiz var. O da ibadet, Allah'ı tanımak ve bilmektir. Ona kulluğumuzu sunmaktır. Bunu farklı şekillerde yapıyoruz, kimi zaman malımızla, kimi zaman bedenimizle, kimi zaman her ikisiyle yapıyoruz. İşte bu ibadetlerden en önemlisi namaz ibadetidir."

Ecdadın cami ve mescitleri sadece namaz kılınan, çok sade bir mekan olarak yapmadığının altını çizen Tıraşçı, başta Selimiye olmak üzere yapılan çok sayıda eserin sanatsal yönüyle de ön plana çıktığını söyledi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise inşa edilecek camiyle üniversitedeki büyük bir eksikliğin giderileceğini kaydetti.

İl Müftüsü Emrullah Üzüm'ün okuduğu duanın ardından, kurban kesildi, caminin temeli atıldı.