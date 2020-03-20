Camiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldı - Son Dakika
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Camiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldı

6 saat önce

Dünyada salgına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereğince, cuma namazı vaktinde camilerde toplu halde namaz kılınmadı.

Camiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldı, System.String[]

Dünyada salgına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereğince, cuma namazı vaktinde camilerde toplu halde namaz kılınmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüse karşı aldığı karar, bütün camilerde uygulanarak, cuma namazı vaktinde camiler vatandaş girişine kapatıldı.

Bu kapsamda, Hacı Bayram-ı Veli Camisi başta olmak üzere Ankara genelindeki diğer camilerde vatandaşların içeri girmemesi için önlem alındı. Olası bir olumsuz duruma karşı cami önlerinde polis ekipleri görevlendirildi. Görevli polislerin de virüse karşı maske ve eldiven taktıkları görüldü.

Cami kapılarına da Diyanet İşleri Başkanlığının kararı asıldı. Bazı vatandaşların, Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesinde dua okuduktan sonra camiden ayrıldığı görüldü.

Ayrıca yeni evli bir çift de gelinlik ve damatlığıyla camiye ziyarette bulundu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında camilerin kapatıldığından habersiz olan bazı vatandaşlar da kapıların kilitli olması nedeniyle evlerine döndü.

Ezan sonrası duyuru yapıldı

Namaz vaktinin gelmesi ve ezanın okunmasının ardından vatandaşlara cami hoparlörlerinden duyuru yapıldı.

Duyuruda, "Aziz milletimizin dikkatine, ev veya iş yerimizde öğle namazını kılıp milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için lütfen dua edelim. Allah bizleri, ülkemizi milletimizi ve bütün insanlığı bu ve benzeri hastalık ve musibetlerden korusun. Cumanız mübarek olsun." ifadeleri kullanıldı.

Diyanet yasaklamıştı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun fetvasıyla 16 Mart'ta virüs tehdidi bitene kadar camilerde cemaat ile namaz kılınmasına ara verilmesi kararlaştırılmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamada, cuma namazı yerine vatandaşların öğle namazı kılabileceğini bildirmişti.

Virüs tehdidin devam etmesi üzerine, 19 Mart'ta, cuma namazı vakti ve Miraç Kandili'nin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararlaştırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından il müftülüklerine gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

"Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sela okunmayacaktır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:26 Kaynak: AA

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